L’ancienne première dame des Etats-Unis, Michelle Obama, lancera son podcast à la fin du mois de juillet, sur la plateforme suédoise de streaming, Spotify. L’information a été donnée par l’épouse de l’ancien président américain Barack Obama sur Twitter. Déjà assez populaire, l’avocate américaine s’était fait remarquer avec son ouvrage « Devenir », publié il y a deux et vendu à plus de 11,5 millions d’exemplaires, dans le monde entier. La sortie du livre avait été accompagnée par une série de conférences, ayant réuni plusieurs dizaines de milliers de personnes dans plusieurs pays.

En plusieurs entretiens entre elle et ses proches

Elle avait également été suivie d’un documentaire mis en ligne sur la plateforme américaine de streaming Netflix, en mai dernier. Dans un message vidéo, l’ex-première dame des USA a fait savoir que « The Michelle Obama Podcast » consistera en plusieurs entretiens entre elle et ses proches, comme son frère et sa mère. Cependant, elle n’a pas précisé si son époux, Barack Obama, sera de la partie ou pas. Le podcast est par ailleurs produit par la compagnie Higher Ground, fondée en 2018 par le couple Obama, et qui a conclu des partenariats avec Netflix et Spotify.

600 millions de dollars en achats

Notons qu’avec cette exclusivité, la plateforme audio suédoise effectue un nouveau coup marketing, qui devrait lui valoir un important trafic. Depuis l’année dernière, Spotify a dépensé plus de 600 millions de dollars en achat. Cela, afin de se positionner dans le milieu des podcasts. Aussi dispose-t-il à la fois du support de diffusion, actuellement premier devant Apple Podcast, mais aussi de la capacité à créer du contenu exclusif et de la régie publicitaire.