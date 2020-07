Des pertes en vie humaine enregistrées sur le lac Nokoué. En effet, un naufrage est survenu sur le lac dans la matinée du vendredi 24 juillet avec un bilan mortel. Selon les dernières statistiques, on dénombre quatre décès, et huit survivants dont deux enfants. Le drame s’est produit à quelques encablures de la berge de Yénawa à Akpakpa.

Il y a quelques jours en arrière, le ministre des infrastructures et des transports, avait alerté l’opinion publique. Hervé Hêhomey dans un communiqué évoquait les risques qu’encourent les usagers des lacs et cours d’eau du Bénin en cette période de crue. Malheureusement, le Bénin a enregistré de pertes en vie humaine.

L’incident a été provoqué par la pirogue contenant à bord une douzaine de passagers qui a subit un naufrage. Le drame a eu lieu à environ 2 kilomètres de la berge de Yénawa. Le bilan est mortel quatre décès et huit rescapés dont deux enfants. Une situation qui interpelle les usagers des cours d’eau sur le respect des consignes et mesures gouvernementales.

Pour l’heure, les rescapés ont eu la vie sauve, grâce à la promptitude des sapeurs-pompiers qui sont venus aussitôt alertés. Selon le responsable du groupement d’intervention subaquatique des sapeurs-pompiers, la barque était surchargée et contenait des casseroles, des produits de la Sobébra et des bâches. Les passagers se rendaient dans la commune de So-Ava pour une cérémonie d’enterrement, a-t-il indiqué. Les quatre corps ont été remis aux parents des défunts et les huit autres rescapés libérés sur instruction d’un médecin. Les enquêtes se poursuivent.