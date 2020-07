Le ton montre, entre Washington et l’OMS. En effet, alors que les États-Unis ont décidé de quitter l’Organisation mondiale de la santé, le gouvernement américain ne cesse de s’en prendre à l’agence onusienne. Aux yeux de l’exécutif, celle-ci aurait été « achetée » par la Chine, afin de la couvrir dans la grave crise sanitaire traversée par le monde.

Deux quotidiens britanniques, le Times et le Daily Trelegraph sont formels. Selon eux, Mike Pompeo, secrétaire d’État américain, a affirmé à l’occasion d’une réunion que Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l’OMS, aurait été acheté par Pékin. De fait, cette relation politique entre l’agence onusienne et la Chine aurait coûté la vie à des milliers de personnes puisque l’OMS a tenté de minimiser la crise.

Mike Pompeo accuse la Chine d’avoir acheté l’OMS

Selon Mike Pompeo, cet accord passé entre le docteur Tedros et la Chine porte sur les prochaines élections prévues afin de nommer le directeur de l’OMS. Selon lui, alors que la situation devenait intenable en Chine, l’agence onusienne a tenté de dédramatiser afin de ne pas faire perdre la face au régime communiste qui, en contrepartie, lui apporta son soutien. Résultat, ce laxisme a coûté la vie à des milliers de personnes à travers le monde.

L’agence dément formellement ces accusations

Interrogé à ce sujet, l’un des porte-paroles de l’OMS a assuré que l’organisation n’était pas au courant que de tel propos aient été colportés. Dans tous les cas, l’agence rejette l’ensemble de ces attaques et affirme que toutes, sont infondées. Une situation et des critiques, qui tendent encore un peu plus les relations entre les grandes instances de ce monde, la chine et les États-Unis, qui ne cessent d’accuser Pékin d’avoir menti et caché de nombreuses informations au sujet de la maladie.