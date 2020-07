Les produits suprémacistes blancs et néo-nazis qui étaient autrefois disponibles sur les plateformes telles que Google et Amazon ont été supprimés. Ces suppressions de produits ont eu lieu après une enquête réalisée par BBC Clicks, un programme télévisé. Sur ces sites, étaient vendus des marchandises du Ku Klux Klan, des livres néo-nazis ainsi que des drapeaux de la suprématie blanche. Des produits ayant un lien avec le mouvement Boogaloo, une milice américaine d’extrême droite, avaient également été trouvés sur Google et Amazon.

« Les produits en question ne sont plus disponibles »

Les algorithmes d’Amazon recommandaient par ailleurs, d’autres produits de la suprématie blanche. Parmi ceux-ci figure un drapeau suprémaciste blanc avec une croix celtique. L’intégralité de ces produits a été retirée d’Amazon. Google, de son côté, a enlevé le contenu raciste de ses magasins Google Play et Google Books. « Nous n’autorisons pas les publicités ou les produits vendus sur nos plateformes qui affichent des contenus choquants ou qui encouragent la haine. Nous appliquons ces politiques avec vigueur et prenons des mesures lorsque nous constatons qu’elles sont violées » a confié Google à un média britannique. Amazon a indiqué : « les produits en question ne sont plus disponibles et nous avons pris des mesures contre ceux qui ont offert les produits et violé nos politiques. »

Une préoccupation concernant les algorithmes

Oren Segal de l’organisation contre la haine, Anti-Defamation League (ADL) a fait savoir que les sociétés devaient « constamment » être informées de ce que recommandent les algorithmes. Selon lui, ils devaient être « enseignés à être responsables ». Le groupe de réflexion Demos a exprimé sa préoccupation concernant le fait que les algorithmes en ligne peuvent inciter les acheteurs à aller vers des contenus haineux. « Il faut souvent une enquête pour découvrir que les gens sont conduits sur cette voie » a fait savoir Josh Smith de Demos.