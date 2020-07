« Nous sommes profondément attristés de vous informer de la perte soudaine et tragique de notre fondateur et directeur exécutif, Fahim Saleh. Fahim était un grand dirigeant, une inspiration et une lumière positive pour nous tous », c’est par ce tweet que la société Gokada, une entreprise de livraison par moto à Lagos au Nigéria (dont le siège est aux USA) a annoncé la mort de son patron Fahim Saleh, un jeune de 33 ans.

Selon la police de Manhattan, une ville de l’Etat de New York, qui a également rapporté l’incident, le corps démembré de l’entrepreneur a été découvert dans la soirée de ce mardi dans sa résidence de New York. D’après la porte-parole de la police qui a rapporté l’information, il s’agit d’un homicide, et elle a profité de l’occasion pour adresser les condoléances de la police à l’endroit des amis, la famille et tous ceux qui comme eux ressentent « douleur et chagrin ». Une enquête est toujours en cours afin de déterminer si le meurtre du jeune homme était prémédité, qui est la personne qui l’a assassiné et dans quelles circonstances.

Les vraies raisons du meurtre

Alors que les premières investigations soupçonnent un règlement de compte, on ne peut dire pour l’instant avec exactitude, les vraies raisons du meurtre. Toutefois, d’après la sœur de la victime, qui la première à arriver sur les lieux du crime, et qui a appelé les secours, une scie électrique encore branchée a été laissée par l’agresseur qui aurait fui lorsqu’elle approchait du bâtiment.