Séquestration, agression armée, voies de fait et menaces de mort. C’est du moins autant de motifs qui ont conduit à la mise aux arrêts de Collin David Robinson. Cet homme âgé de 43 ans et bien connu des services de justice aurait réservé un traitement plutôt particulier à une femme qu’il a connue sur un site de rencontre. La victime et le mis en cause se sont connus sur le site «Plenty of Fish». L’homme aurait en effet caché sa réelle identité et indique s’appeler David Davidson. La femme d’origine Gatinoise (Canada) aurait invité l’homme à son domicile.

“Séquestrée par jalousie…”

A en croire les explications de l’agente Andrée East, du SPVG, ils auraient passé 72 heures ensemble à la fin du mois de juin. « Il l’a alors séquestrée par jalousie après avoir découvert qu’elle avait communiqué avec un ancien ami de coeur sur Facebook.», a-t-elle fait savoir. Pendant ces trois jours, le nommé Robinson aurait tabassé la femme et lui aurait infligé des blessures aux côtes. En plus des menaces de mort la femme s’en est sortie avec des ecchymoses et plusieurs lacérations. La victime aurait été secourue des mains de son bourreau quand son frère s’est présenté chez elle.

Les services de sécurité ont réussi à mettre la main sur l’homme à son domicile de Brockville, au sud d’Ottawa. Plusieurs autres personnes seraient victimes de ce genre de traitement de sa part selon les déclarations qui ont été faites par les services de sécurité. «Nous invitons les personnes qui auraient pu être victimes de M. Robinson, ou de toute autre personne, à porter plainte ou à demander de l’aide à des organismes spécialisés », a déclaré l’agente East, du SPVG.