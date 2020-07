Selon le FSB, le Service fédéral de sécurité en Russie, une attaque terroriste d’envergure a été évitée de justesse dans les rues de Moscou. En effet, un ressortissant d’Asie centrale, planifiait de s’en prendre à des passants dans l’une des rues les plus fréquentées de la capitale russe. Une annonce confirmée par un communiqué de presse.

C’est à Khimki, en banlieue de Moscou, que l’individu a été interpellé. Dans un garage, il n’a pas hésité à ouvrir le feu sur les autorités, à l’aide de ses armes automatiques. Il a ensuite été abattu par les membres du FSB, qui ont répliqué aux premières rafales. Le domicile de l’individu a ensuite été perquisitionné.

Un terroriste appréhendé par les autorités russes

C’est sur les informations du frère du suspect que les autorités ont réussi à intervenir. Ce dernier s’est inquiété de voir son frère ne plus lui donner de signe de vie depuis, deux semaines durant. Selon ses indications, ce dernier projetait de partir en Syrie. Sur place, un véritable arsenal de guerre a été découvert. Une mitraillette AKS-74U et trois chargeurs, plusieurs grenades, dont deux de type F-1 et une de type RGD ont été retrouvés.

Un départ en Syrie, programmé ?

Selon de plus amples révélations, l’homme souhaitait apprendre, au Moyen-Orient, les préceptes du djihadisme, avant de rentrer au sein d’une grande organisation terroriste russe. Toujours chez lui, des liens clairs ont été établis entre cette organisation et l’individu. L’enquête elle, est toujours en cours et les autorités vont tenter de comprendre comment l’homme a pu agir et surtout, qu’elles étaient ses motivations.