Aux États-Unis, William Darity Jr professeur à l’Université Duke est le co-auteur d’une étude qui a révélé que des noirs ont été soumis à des formes de stérilisation durant la période allant de 1929 et 1974 dans l’État de Caroline du Nord. Il s’agissait d’un programme de stérilisation savamment orchestré qui ciblait en priorité les noirs américains. L’étude a été publiée dans la revue American review of Political Economy. L’étude, co-menée par le professeur William Darity Jr, s’est basée sur la période 1958-1968, une période où 2100 stérilisations furent menées dans l’État de Caroline du Nord.

Les auteurs de l’étude ont été très explicites, ces programmes de stérilisation ont ciblé uniquement la population noire. Les blancs et les autres communautés n’étaient pas inquiétés. En tout et pour tout, il ressort que 7600 hommes, femmes et enfants, ont été soumis à la stérilisation. Parmi les victimes, il y avait de jeunes enfants âgés souvent de 10 ans.

Contrôler la reproduction des noirs

A priori, ce programme de stérilisation fut mis sur pied afin de servir l’intérêt public et empêcher une partie de la population de se reproduire. “Contrôler les corps noirs et leurs choix de reproduction n’a rien de nouveau. Notre étude montre que la Caroline du Nord a restreint la liberté de reproduction, en utilisant l’eugénisme pour priver de leurs droits les résidents noirs” a livré Rhonda Sharpe, l’autre co-auteure de l’étude. Pour le professeur William Darity Jr, qui a pris en compte la charte des Nations unies sur les exactions, ce programme de stérilisation en Caroline du Nord n’est rien d’autre qu’un génocide perpétré à l’encontre de la population noire de la Caroline du Nord. D’après des médias US, l’État américain a mis n place un fonds d’indemnisation pour les victimes encore en vie de ce programme.