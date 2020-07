Le lundi 13 juillet dernier démarrait au Bénin l’examen du Brevet d’Etudes du Premier cycle (BEPC). Le gouvernement qui veut certainement proclamer les résultats au plus vite annonce le démarrage des travaux de correction pour le vendredi 24 juillet. Dans une note de service publiée sur twitter, le Directeur des Examens et Concours (DEC) Roger Koudoadinou, invite les enseignants impliqués dans les travaux de correction des copies, au respect d’une batterie de dispositions prises à cause de la pandémie de la Covid-19 qui sévit actuellement au Bénin. Les enseignants correcteurs devront en effet porter impérativement le masque chirurgical ou en tissu réutilisable avant d’accéder aux centres de correction.

Chaque salle de correction doit également disposer obligatoirement de flacons de gel hydro alcoolique à l’usage des participants aux travaux de correction. En ce qui concerne la séance de concertation entre le Directeur départemental et les présidents de jury, la note indique qu’elle est prévue pour 8h le jeudi 23 juillet. La séance de briefing et d’appropriation du contenu des corrigés-types entre les Présidents et les membres du corps de contrôle aura lieu le même jour à partir de 15 heures. L’affichage sur les portes de salle de correction de la liste des équipes de travail dans tous les centres à 18 h au plus tard.

J’attacherai du prix au respect de ces dispositions

Le lendemain, c’est à dire le vendredi 24 juillet, les contrôleurs procéderont à 7 h précise à l’appel et la vérification de présence. Il n’y aura pas de regroupement de tout l’effectif de sous-commission en une seule salle pour correction dite collective, comme ce fut le cas les années antérieures. “Selon le ratio d’un contrôleur évoluant avec 04 correcteurs, l’occupation de chaque salle se fait avec un effectif maximum de 30 enseignants, soit 6 groupes de quatre correcteurs au-devant desquels s’installent , à partir de la porte d’entrée de la salle, les 6 contrôleurs sur deux rangées de 3 tables. Autre forme d’occupation spatiale est envisageable pourvu que soit observé, dans la salle, le respect de la distanciation physique. Les opérations de mise à disposition de corrigés-types, de correction des copies, échantillons, d’appréciation et correction collective des copies-échantillons ont lieu simultanément dans les salles à effectif limité strictement à 30 personnes au maximum” poursuit la note de service.

Les enseignants sont invités à garder leur position dans la salle lors du paiement des émoluments après la correction. C’est pour le respect de la distanciation physique. Le Directeur des examens et concours qui a signé la note de service prévient qu’il attachera du prix au respect de ces directives destinées à éviter toute contamination au Coronavirus dans les centres de correction du BEPC session de juillet 2020.