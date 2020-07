La Securities and Éxchange Commission (SEC) joue un rôle capitale dans le paysage financier américain, la SEC est tout simplement le gendarme de la bourse aux États-Unis. La structure veille notamment à ce que les plus puissantes entreprises assainissent leurs comptes pour éviter des dérapages incontrôlés. Il faut donc dire que les données de la SEC sont très sensibles, si elles tombent entre de mauvaises mains, bonjour les probables dégâts. L’année passée, des pirates ukrainiens ont réussi la prouesse de voler plusieurs milliers de fichiers informatiques des ordinateurs de la SEC).

Suite à ce piratage, les Etats Unis ont immédiatement réagi pour retrouver les hackers qui ont eu l’audace de s’attaquer aux serveurs de la Securities and Exchange Commission. Les pirates furent identifiés, il s’agit de Artiom Viatcheslavovitch Radtchenko et de Olexandre Vitalievitch Ieremenko, tous deux ukrainiens. D’après le ministère de la justice américaine, les deux hackers ont revendu les informations qu’ils ont dérobé avant qu’elles ne soient diffusées en public.Les USA veulent coûte que coûte mettre la main sur Artiom Viatcheslavovitch Radtchenko et Olexandre Vitalievitch Ieremenko.

Une chasse à l’Homme à deux millions de dollars

Ce mercredi 22 juillet, le département d’État américain a décidé d’offrir deux millions de dollars de récompense pour tout renseignement qui permettraient d’arrêter les deux hackers ukrainiens. Rappelons qu’en janvier 2019, ces deux pirates informatiques avaient été inculpés dans l’État du New Jersey pour avoir dérobé les informations de la SEC. C’est la première fois que le Secret Service, qui est la cellule de protection des hautes personnalités US, propose une récompense pour un ressortissant étranger poursuivi aux USA. “Les cybercriminels n’obéissent ni ne respectent les lois d’aucun pays” dira dans un communiqué, Mike Pompeo, le secrétaire d’État américain.