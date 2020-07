Trois jours après la fermeture du consulat de la Chine à Houston, aux Etats-Unis, par le gouvernement américain, Pékin a répliqué en fermant le consulat américain à Chengdu, une ville du centre de la Chine. L’information a été donnée ce vendredi 24 juillet 2020, par la diplomatie chinoise qui a souligné dans un communiqué que cette décision représente « une réponse légitime et nécessaire aux mesures déraisonnables des Etats-Unis ». Cependant, le ministère chinois des Affaires étrangères n’a donné aucune précision concernant le délai à l’issue duquel le consulat américain devra fermer ses portes.

« Une plaque tournante de l’espionnage »

Le gouvernement américain n’avait donné que trois jours aux diplomates chinois pour quitter le bâtiment, dans le cas du consulat de Houston. Hier jeudi 22 juillet 2020, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a déclaré que le consulat chinois de Chine à Houston était « une plaque tournante de l’espionnage » chinois et « du vol de la propriété intellectuelle » des Etats-Unis. Notons que l’annonce de la Chine intervient dans un contexte de relations diplomatiques troubles avec les Etats-Unis. Depuis deux ans, les deux pays sont en désaccord, à cause de leurs tensions commerciales. Aussi ne cessent-ils d’accroître des accusations, provocations et invectives depuis le début de la pandémie de coronavirus (covid-19).

Les Etats-Unis ont en outre cinq consulats en Chine continentale, à savoir : Wuhan, Chengdu, Shenyang, Shangaï, Canton, à part l’ambassade américaine à Pékin. Aussi ont-ils une représentation diplomatique à Hong Kong. Celle de Chengdu, a été inaugurée en 1985, et couvre tout le sud-ouest de la Chine, notamment la localité du Tibet. D’après son site internet, elle compte 200 employés, dont 150 de statut local.