Les relations diplomatiques entre Washington et Pékin, bien avant la pandémie du coronavirus qui est venue empirer les choses, étaient déjà bien tendues. Mais avec la crise sanitaire occasionnée par le « virus chinois », pour reprendre les propos du président Trump, les deux premières puissances économiques mondiales ont multiplié les invectives et les menaces surtout du côté des USA. Les relations se dégradaient à tel point que le 24 mai dernier, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi avait lui-même évoqué une nouvelle “guerre froide“, à l’occasion de la session annuelle de l’Assemblée nationale populaire.

Mais à s’en tenir aux propos tenus ce mardi par le ministre américain de la Défense, Mark Esper lors d’un séminaire en ligne organisé par l’Institut international d’études stratégiques, Washington semble vouloir jouer la carte de la paix. « Avant la fin de cette année, j’espère visiter la Chine pour la première fois en ma qualité de ministre de la Défense afin d’améliorer la coopération dans les secteurs où nous avons des intérêts communs et d’établir de nécessaires systèmes de communication de crise, » a déclaré le M. Esper.

“Des relations positives et productives avec la Chine”

Pour le chef du Pentagone, les Etats-Unis ne veulent pas entrer en conflit avec la Chine. A l’en croire, les USA veulent entretenir « des relations positives et productives avec la Chine » et voudraient « ouvrir des lignes de communication et de réduction des risques.» Toutefois, le ministre a averti Pékin à propos de la navigation dans les eaux internationales. « La Chine n’a pas le droit de faire des eaux internationales une zone d’exclusion pour son propre empire maritime », a-t-il déclaré.

“Nous espérons que le PCC va changer”

Sur cette question de la navigation dans les eaux de la mer de Chine, les USA ont de toute éternité contesté, la prétention de la Chine, qui cherche à s’approprier presque la totalité des îlots et récifs de la mer de Chine méridionale face aux pays riverains. M. Esper a à propos, dénoncé plusieurs « mauvais comportements » de la Chine dans ces eaux. « Cela fait des années que le Parti communiste chinois a ce genre de comportement. Mais aujourd’hui, ses intentions sont présentées à la vue de tous », a-t-il déclaré. « Nous espérons que le PCC va changer, … » a estimé le ministre de la Défense.