De son vrai nom Rudolph Johnson, le rappeur américain Lil Marlo vient d’ajouter son nom à longue liste des rappeurs américains décédés très jeunes, par balles, et majoritairement noirs. Selon de nombreuses personnes, avançant toutefois sans preuve, le rappeur serait mort dans une tentative de vol de son véhicule. Pour ce qu’on sait, il a été tué par balle dans son véhicule dans la nuit de ce samedi 11 juillet et les circonstances de la mort restent encore floues.

Décédé à l’âge de 27 ans, de nombreux artistes lui ont rendu hommage à travers les réseaux sociaux, même si son acolyte Lil Baby, avec qui il est notamment connu pour les collaborations sur les titres «Time After Time» ou «1st N 3rd», n’a encore pas réagi, certainement sous le coup de ce départ tragique. Pour Lil Yachty, un autre rappeur de la même contrée que lui qui lui a également rendu hommage sur Instagram, ils venaient même juste dans dans la journée, d’enregistrer un morceau ensemble.

Immunisé contre la perte

Laissant derrière lui deux garçons, Marlo a passé une vie douloureuse surtout avec le décès de sa fille Kimora, il y a trois ans. Lors d’une interview sur une radio, il avait affirmé être immunisé contre la perte et devrait être fort pour donner de l’exemple. « Je suis immunisé contre la perte, c’est fou. Je ne peux même plus verser une larme. J’ai perdu mon enfant. Je veux être un modèle, […] me tenir droit comme un homme. Si ma famille me voit m’effondrer, ils feront de même, donc je dois me conduire en homme », avait-il déclaré sur les antennes de Hot 107.9. Malheureusement, si lui, il était immunisé contre la perte, sa famille et ses amis eux, devront encore souffrir de son départ surtout à cause du type de décès.