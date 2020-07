Aux USA, la situation liée au covid-19 est toujours aussi incontrôlable, avec des chiffres en constante hausse, avec plus de 4.3 millions de cas confirmés et près de 150.000 millions de décès liés à la pandémie. Récemment le président Trump a d’ailleurs décidé de revoir ses positions et de porter un masque de protection, même lors de ses visites.

Cependant, le virus circule toujours autant et c’est Robert O’Brien, le conseiller de Donald Trump à la Sécurité nationale, qui a été testé positif à la maladie. Une annonce confirmée par la Maison-Blanche dans un communiqué de presse. Ce communiqué ajoutait que ce proche du président est désormais en quarantaine et travaille depuis un lieu sécurisé, ou il est bien seul, loin des bureaux du chef de l’État.

Robert O’Brien, positif au covid-19

Selon les autorités sanitaires, le président Trump serait d’ailleurs hors de danger, lui qui ne serait pas entré en contact avec son conseiller. Selon toute vraisemblance, Robert O’Brien aurait attrapé le covid-19 à l’occasion d’un voyage à Paris, au cours duquel il a rencontré ses homologues français, italien, allemand et britannique. Ce n’est pas la première personne, proche du pouvoir, à être tombée malade.

La Maison-Blanche prend toutes les précautions

Il y a quelques semaines, c’est Katie Miller, porte-parole de Mike Pence, le vice-président américain, qui a été testée positive au covid-19. Guérie depuis, elle a pu reprendre le travail à la Maison-Blanche, même s’il est possible d’imaginer que sa situation reste surveillée de prêt. La compagne du fils du président Trump, Kimberly Guilfoyle, a elle aussi été testée positive au covid-19 au début de ce mois de juillet.