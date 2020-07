Lundi, une sexagénaire new-yorkaise est décédée après avoir été attaquée par un grand requin blanc. La femme, qui se baignait dans les eaux de l’État du Maine, a probablement été confondue avec un phoque ou un banc de poissons, à cause de sa combinaison. Il s’agit du premier décès du genre dans cet État de l’Ouest américain.

Dans les faits, la femme se trouvait sur la côte, tout près de la grande ville de Portland, composée de près de 700.000 habitants. Selon les premières informations, elle aurait été attaquée par un grand requin blanc, avant d’être finalement ramenée sur le rivage, pas un groupe de kayakistes. Son décès a été directement constaté sur la plage.

Une première attaque historique

Identifiée, la victime était âgée de 63 ans et s’appelait Julie Dimperio Holowach. D’origine New-Yorkaise, elle se rendait de temps en temps dans le Maine, ou elle disposait d’une propriété secondaire. Il s’agit là, dans l’histoire, de la seconde attaque de requin survenue dans le Maine et la première mortelle, jamais enregistrée.

Les autorités, en alerte

Depuis quelques semaines de nombreux témoignages font état de la présence accrue de requins aux USA. Il y a quelques semaines, certains d’entre eux ont été observés du côté Nord-est du pays, non loin de New-York. Face aux nombreux risques, certains départements, comme le département local de l’Agriculture et des forêts du Maine, ont décidé d’alerter, invitant les baigneurs à rester loin des phoques et poissons, tout en privilégiant une baignade jusqu’à la taille.