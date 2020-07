La compagnie nationale française d’aviation, Air France, a confirmé qu’un de ses avions a eu des problèmes d’ordre technique. Selon ses informations, l’équipage du vol AF671, qui effectue la liaison entre Paris-Charles de Gaulle et la Réunion, a fait demi-tour en direction de cette dernière à cause d’un problème technique. Par ailleurs, la décision a été prise en respectant les procédures du constructeur et les recommandations de la compagnie. L’appareil a atterri à la Réunion, à 02h12 heure locale.

Les passagers pris en charge

D’après les informations d’un média français, la fumée avait été aperçue à l’intérieur du cockpit. A la Réunion, les équipes de la compagnie aérienne ont pris en charge les passagers. Sur un vol prévu à 20h10 heure locale, ce dimanche 12 juillet 2020, les clients seront conduits vers Paris Charles de Gaulle. L’arrivée aura lieu le 13 juillet prochain, à 05h35 heure locale. La compagnie a par ailleurs indiqué qu’elle regrette les désagréments relatifs à la situation et a rappelé que son impératif absolu est la sécurité des clients et des passagers.

Le radar anti collision était hors service

Notons que ce n’est pas la première fois qu’Air France fait demi-tour après un problème technique. Au cours du mois de septembre 2019, le vol AF76, a fait demi-tour 1h30, suite à son décollage, après un problème technique. Le personnel de bord avait indiqué que le radar anti collision était hors service. L’avion avait fait demi-tour au-dessus du Royaume-Uni. Le commandant de bord avait dit aux passagers du Boeing d’Air France qu’il était obligé de se poser à l’aéroport de Roissy. L’avion s’était finalement posé vers 22h (heure de Paris) sur le tarmac de Roissy.