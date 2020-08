C’est à un macabre spectacle que les autorités nigériennes ont assisté ce dimanche. En effet, huit personnes ont été retrouvées morts. Parmi les victimes, se trouvent six Français et deux Nigériens. Selon les premières informations, c’est au niveau de la zone de Kouré, que des hommes armés seraient arrivés à moto, avant d’ouvrir le feu. Les deux locaux étaient un guide touristique, ainsi qu’un chauffeur.

Interrogé par l’AFP sur le sujet, le gouverneur de Tillabéri, Tidjani Ibrahim Katiella a confirmé l’information. Pour le moment, peu d’informations ont toutefois fuité sur les raisons liées à cette attaque, ni même sur l’identité des assaillants. L’enquête est en cours et le gouverneur a précisé que plus d’informations et de détails seront révélés dans les heures, les jours à venir.

Une enquête, actuellement en cours

Seule certitude, l’attaque a été observée à 11h30, heure locale. Les assaillants ont opéré à quelques kilomètres seulement de Kouré, à une petite heure de route de la capitale, Niamey. Les victimes ont été abattues par balles, à l’exception d’une, qui après avoir réussi à s’enfuir, a été rattrapée puis égorgée. Chargeurs et cartouches ont été découverts sur les lieux du drame. Selon les premières indications, le commando attendait le groupe de touristes et a décidé d’agir en l’espace de quelques minutes. Les revendications liées à ce drame sont, elles aussi, inconnues.