Le Gouvernement du Bénin a fait de l’accès universel aux services d’approvisionnement en eau potable une priorité. Cette volonté est exprimée dans son Programme d’Action du Gouvernement 2016-2021 à travers le financement et l’exécution d’un plan ambitieux. Pour atteindre cet objectif, le Gouvernement a fait preuve d’un engagement fort avec une planification adéquate, des réformes institutionnelles en amont, l’allocation de fonds publics et la mobilisation de financements des bailleurs et sollicité l’expertise du secteur privé.

Ce Programme d’investissement massif vise à améliorer l’accès aux services d’approvisionnement en eau en milieu rural, et à mettre en œuvre d’ambitieuses réformes pour renforcer les modalités de prestation de service. La mise en œuvre dudit programme a été précédé de l’élaboration :

des directives nationales de dimensionnement, des spécifications techniques et des évaluations des coûts des systèmes d’AEP en milieu rural ;

des directives nationales en matière de branchement et d’exploitation des compteurs d’eau en milieu rural ;

du plan directeur de développement du sous-secteur de l’approvisionnement en eau potable en milieu rural au Bénin ;

de la plaquette de la Stratégie Nationale d’approvisionnement en eau potable en milieu rural pour la période 2017-2030 (SNAEP-MR 2030).

Afin de concrétiser sa vision, le Gouvernement a créé l’Agence Nationale d’Approvisionnement en Eau Potable en Milieu Rural (ANAEPMR) qui est chargée de développer les actifs du secteur et de déléguer la prestation de services à des opérateurs privés recrutés dans le cadre de contrats d’affermage comportant des critères de performance appropriés. L’ANAEPMR, dans sa mission de redevabilité, de transparence et de l’accès à l’information, a l’obligation de publier des rapports semestriels de suivi des performances des services d’eau potable, y compris un inventaire actualisé du patrimoine et les données d’exploitation pour tous les réseaux d’approvisionnement en eau po-table en milieu rural.

Le présent rapport est la quatrième édition qui couvre la période de janvier à juin 2020. Il s’articule autour des principaux points suivants :

mise en œuvre des reformes,

qualité et durabilité de l’organisation du service public de l’eau potable en milieu rural,

indicateurs de performance.

Les informations des Indicateurs sont désagrégées en sous indicateurs au niveau national, et au niveau des 3 périmètres d’affermage comme l’indique la carte ci-après.

Le présent rapport se veut un peu plus ouvert à toutes les activités qui concourent au suivi du patrimoine et des performances du service public de l’eau potable avec un focus sur les résultats du suivi de gestion de 30 AEV dont la liste est jointe en annexe à partir de la plateforme Utility85 depuis trois mois qu’a démarré l’expérience.

Source : gouv.bj