Dans un contexte où la pandémie relative au nouveau coronavirus capte l’attention de tout le monde, Bill Gates, le richissime homme d’affaires américain a lancé un appel à l’endroit de la communauté internationale. Le patron de Microsoft demande notamment de ne pas oublier la menace que représente le paludisme pour le continent africain. Cette alerte, l’homme dont la fortune pèse plusieurs milliards de dollars l’a faite sur un ton plutôt imagé sur son blog.

Le paludisme fait plus de victimes qu’Ebola

Pour lui, les moustiques qui sont à l’origine de la maladie du paludisme, «ne respectent pas la distanciation physique et ne portaient pas de masques». Il a saisi cette occasion pour rappeler que cette maladie fait de façon continuelle des victimes. Il a notamment évoqué les dégâts qui ont été causés il y quelques années dans cette partie du monde quand l’attention du monde entier était focalisée sur l’épidémie d’Ebola. «Quand l’épidémie d’Ebola a éclaté en Afrique de l’Ouest en 2014, les maladies endémiques, telles que le paludisme, la tuberculose et le sida, ont fait bien plus de morts qu’Ebola, l’épidémie ayant détruit les systèmes sanitaires locaux», s’est remémoré le patron de Microsoft.

Lutter en même temps contre covid-19 et paludisme

Il a mis l’accent sur le fait que cette situation empêche plusieurs pays africains d’avoir accès à certains instruments de lutte contre la maladie du paludisme comme les moustiquaires antipaludiques, les médicaments et tests rapides. «Il n’y a pas de choix entre sauver les gens du Covid-19 ou du paludisme. Le monde doit permettre aux pays concernés de faire les deux», a-t-il poursuivi.