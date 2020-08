Akon, la star américaine d’origine sénégalaise a encore fait parler de lui aux USA. L’homme connu pour son engagement envers l’Afrique a livré une interview à une chaîne américaine qui n’a pas plus à tout le monde, encore moins aux afro-américains. Pour Akon, les afro-américains devraient surmonter les horreurs de l’esclavage et avancer, mais surtout, ils devraient rentrer en Afrique où ils vivront mieux.

Pour Akon, en Afrique, les nois sont passés à autre chose et ne restent pas focalisés sur ce triste passé. “les gens ont vécu et se sont déplacés bien au-delà du concept d’esclavage… Je pense que tant que vous vous accrochez à ce passé… Il est difficile d’avancer et d’avancer rapidement quand on a un poids sur le dos. Vous devez juste le laisser partir” a t-il laissé entendre.

Quant à la situation des noirs dans le pays, il a été encore plus direct, appelant la communauté à ne pas croire à un potentiel mea culpa concernant l’histoire raciste des USA : “Ils ne sont pas désolés. Ils s’en fichent. C’est évident… Voulez-vous rester ici et continuer à être traités de cette façon ? Ou simplement retourner chez vous, où vous n’êtes plus la minorité. Vous êtes en fait la majorité, et vous contrôlez votre destin, votre avenir, et votre terre”.

Une interview qui a provoqué la colère de nombreux afro-américains comme on peut le voir en commentaire de ladite vidéo sur youtube. Pour ces personnes, la star fait des raccourcis et parle de rentrer en Afrique comme si cela était simple. D’autres vont plus loin en affirmant que le fait les africains soient passés à autre chose fait qu’ils ne se rendent pas compte de la nouvelle colonisation des asiatiques et des européens. Pour l’heure pas de nouvelle réaction d’Akon.