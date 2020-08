Au Pakistan, la loi sur le blasphème continue de défrayer la chronique. En effet, un avocat a été mis sous les verrous après avoir fourni à un jeune homme de 17 ans une arme qui a servi à commettre un meurtre dans un tribunal pakistanais. La victime du nom de Tahir Ahmad Nasim est un pakistano-américain accusé de blasphème. Selon les informations confiées par un policier sur cette affaire, il a été abattu alors qu’il était sous escorte policière à Peshawar, la capitale du Nord-Ouest.

Placé en détention préventive…

A en croire le policier, l’homme de droit Tufail Khan est accusé d’avoir «supposément fourni un pistolet à l’assassin pour tuer Nasim». Il a été «présenté devant un juge» et «placé en détention préventive pendant trois jours». Le jeune homme auteur du meurtre a pour sa part reconnu le crime qu’il a commis et a également indexé l’avocat comme étant celui qui lui a fourni l’arme du crime. Les autorités américaines n’ont pas manqué de réagir sur cette actualité et ont demandé aux autorités Pakistanaises de faire toute la lumière sur le sujet.

Les Etats-Unis condamnent

Le département d’Etat a appelé les autorités pakistanaises à «réformer immédiatement leurs lois abusives sur le blasphème». La question relative au blasphème fait vivement polémique dans le pays. Les autorités américaines estiment quant à elles que la victime du nom de Tahir Ahmad Nasim avait été «attiré au Pakistan» en 2018 par des personnes qui ont ensuite «utilisé les lois pakistanaises sur le blasphème pour le piéger».