La publication en ligne d’annuaires de soignants « racisés » par le collectif antiraciste Globule noir, a suscité des réactions en France. L’Ordre des médecins a fermement condamné la mise en ligne de ces annuaires de professionnels de santé communautaires, ce mardi 11 août 2020. Sur Twitter, le Conseil national de l’ordre des infirmiers (CNOI) et le Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM) ont fait part de leurs réactions sur les réseaux sociaux.

Cette initiative « va à l’encontre des principes fondamentaux »

« Des listes de soignants classés selon leur couleur de peau ont été diffusées sur internet et les réseaux sociaux ces derniers jours. Le CNOM (Conseil national de l’Ordre des médecins) et le CNOI (Conseil national de l’Ordre des infirmiers) ne peuvent que s’élever contre cette initiative, qui va à l’encontre des principes fondamentaux de nos professions mais aussi de notre République » ont-ils tous les deux expliqué sur le réseau de l’oiseau bleu. Ils n’ont cependant pas manqué de rappeler que les professionnels de santé, qui sont également engagés auprès des populations ont prêté serment pour administrer des soins avec la même abnégation et le même dévouement, peu importe les orientations sexuelles, philosophiques, religieuses, la situation sociale, la race, ou les origines de leurs patients.

Les soignants « écoutent, les examinent et les prennent en charge dans le respect de chacun, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions » ont-ils ajouté. Notons que la publication de Globule noir mise en cause a été signalée au ministère de la Santé. Le compte Twitter de l’organisation a été supprimé par la suite.

[Communiqué commun] L’Ordre des médecins et l’@OrdreInfirmiers condamnent fermement la constitution d’annuaires de professionnels de santé communautaires. @BouetP @JMMOURGUES pic.twitter.com/wBK911iBDs — Ordre des Médecins (@ordre_medecins) August 11, 2020