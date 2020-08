Ce mercredi dans le comté de Bacon, dans le sud-est rural de la Géorgie, une camionnette terminait sa course à l’arrière un autobus scolaire qui s’était arrêté mercredi pour un de ses arrêts de routine. Un fait divers qui aurait pu être tragique, mais qui avait plutôt été l’occasion de la manifestation d’un grand sens civique et d’un grand courage. Ni les enfants, ni le chauffeur du bus scolaire n’avaient vu malgré des blessures, leur pronostic vital engagé.

Il fait amende honorable…

Nous étions en milieu d’après-midi, quand le bus scolaire avait fait halte dans le comté de Bacon. Un arrêt temporaire faisant partie de sa routine quotidienne pour le transport d’élèves. Mais à peine le bus scolaire s’était-il arrêté, qu’une camionnette lui embouchait le train arrière. Un choc selon la presse locale, avait été si violent que des débris du bus s’étaient retrouvés éparpillés un peu partout sur la chaussée. A Bord, il y a avait en plus du chauffeur, une dizaine d’élèves et six d’entre eux avaient été blessés.

Le chauffeur de la camionnette, n’écoutant que son sens civique et son courage au mépris du propre choc qu’il avait lui-même subi, avait réussi à se sortir de sa camionnette pour courir au secours des élèves du bus. Plusieurs d’entre eux sous la violence du choc, s’étaient retrouvés coincés sous les sièges et n’avaient réussi à s’en sortir qu’avec l’aide de ce sauveur improvisé.

Le chauffeur de la camionnette, identifié plus tard par les autorités policières comme étant Jonathan Grayer, de Jacksonville, en Floride, s’effondrera quelques minutes plus tard au cours même de son héroïque action et décèdera quelques heures plus tard dans un établissement hospitalier de la place. Il avait 25 ans.