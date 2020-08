Les candidats au Baccalauréat session de 2020 vont devoir attendre jusqu’au mercredi 12 août 2020 pour espérer avoir les grandes tendances. Le directeur de l’Office du Baccalauréat (DOB), Alphonse da Silva, a, ce lundi 10 août 2020 démenti formellement les rumeurs au sujet des grandes tendances du BAC 2020 qui circulent sur les réseaux sociaux. C’est à la suite d’une concertation avec certains superviseurs généraux dans le cadre de la préparation de la phase de la délibération, que le DOB a donné son point de presse au siège de l’Office du BAC à Cotonou.

Selon lui, «les bonnes tendances de taux de réussite sont données par l’Office du Baccalauréat ». Et «c’est après la délibération des 333 jurys indépendants qui devront siéger le 12 août 2020 ». Il relève que «certains vont déjà dans les supputations pour fabriquer les tendances qui sont hors délibération ». «Je voudrais vous dire que seule la délibération permettra de donner les vraies grandes tendances du Bac session unique de juillet 2020 », a précisé Alphonse da Silva. Le directeur dit avoir foi «que l’effort fourni par les enseignants du secondaire et le travail abattu par les enfants seront récompensés à leur juste valeur ». Il a expliqué que les 333 jurys souverains vont être présidés par des professeurs d’Université, des inspecteurs et des professeurs émérites de l’enseignement secondaire.

Pas de proclamation publique

Les jurys vont avoir la lourde tâche de contrôler si les copies des candidats ont été bien corrigées, si les moyennes sont bien calculées, si les notes ont été ensuite bien enregistrées dans le système d’information de l’Office du Baccalauréat. Ce n’est qu’après ces tâches que les taux d’admissibilité vont être connus et rendus publics. La proclamation des résultats est faite juste après la délibération. Le DOB a rappelé, que compte tenu de la pandémie du coronavirus, il n’y aura pas de proclamation des résultats via la sonorisation dans les centres. Les résultats vont être disponibles en ligne. Cela permet d’éviter les attroupements dans les centres de proclamation des résultats.