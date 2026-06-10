Diplomatie : Retour sur la visite de Wadagni à son homologue Horta Inta-A Na Man

Le président de la République du Bénin, Romuald Wadagni, a conclu mardi 9 juin 2026 sa tournée sous-régionale par une visite officielle en République de Guinée-Bissau. Accueilli à l’aéroport international Osvaldo Vieira de Bissau par son homologue bissau-guinéen, le général Horta Inta-A Na Man, le chef de l’État béninois a tenu des entretiens bilatéraux portant sur le renforcement des relations entre les deux pays et les enjeux de l’intégration régionale.

Les deux dirigeants ont eu un tête-à-tête avant de présider une séance de travail élargie à leurs délégations respectives. Les échanges ont couvert les opportunités de partenariat économique, le développement des échanges commerciaux et la coopération face aux défis communs de la sous-région ouest-africaine. Cette visite a revêtu un caractère protocolaire particulier : Romuald Wadagni est devenu le premier chef d’État étranger à être reçu dans le nouveau pavillon présidentiel de l’aéroport de Bissau, inauguré récemment par les autorités bissau-guinéennes.

Avant Bissau, le président Wadagni avait effectué dans la même journée du 9 juin plusieurs rencontres de haut niveau au Sénégal et au Mali. La visite en Guinée-Bissau a constitué la dernière étape d’une journée chargée qui a clôturé une tournée sous-régionale débutée le 1er juin au Nigeria, passant successivement par Ouagadougou, Niamey, Lomé et Abidjan. À Bissau, le président béninois a également rencontré la communauté béninoise établie en Guinée-Bissau, avant de regagner Cotonou.