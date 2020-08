Dans le contexte de la pandémie du Coronavirus, les dignitaires du culte Oro s’apprêtent pour les manifestations du culte au titre de l’année 2020. Le préfet du département du Plateau, Daniel Valère Sètonnougbo a entrepris de faire une tournée pour sensibiliser ses dignitaires à fêter dans la sobriété afin d’éviter toute contamination à la COVID-19. Accompagné des cadres de la préfecture de Pobè et du directeur départemental de la police républicaine du département, il a achevé vendredi 7 août 2020 sa tournée par les étapes de Kétou, Adja-Ouèrè et de Pobè.

Durant son parcours, le préfet et son équipe ont entretenu les dignitaires du culte Oro du département du Plateau sur la réglementation en vigueur pour limiter la propagation du Coronavirus et les ont appelé à célébrer en toute sobriété ces manifestations cultuelles. «Compte tenu de la crise sanitaire en cours dans le monde en général et au Bénin en particulier, nous devons chercher des voies et moyens pour célébrer et faire les sacrifices nécessaires en ce qui concerne le culte Oro au titre de l’année 2020 sans grandes manifestations festives », a laissé entendre le préfet à chaque étape de sa tournée. Il a rappelé que les écoles, les églises et les mosquées ont été fermées pendant plusieurs mois au Bénin et ailleurs dans le monde pour contrer la propagation de cette maladie. C’est aussi pourquoi, le 1er août dernier lors de la commémoration des 60 d’indépendance du Bénin, il n’y a pas eu de défilé.

Pas de fermeture le jour

Le préfet Daniel Valère Sètonnougbo a aussi rappelé que le gouvernement a interdit toutes manifestations à caractère festif. Donc, «nous aussi nous devons nous inscrire dans la même logique pour accompagner le gouvernement dans la lutte contre cette pandémie afin d’éviter toute contamination ». Il a invité les dignitaires du culte Oro à faire les sacrifices dans les forêts. Il a relevé aux dignitaires qu’il n’y aura pas de fermeture le jour dans les localités ni de tapage qui va drainer du monde aux lieux de cérémonie.

Tout doit se faire avec un effectif réduit dans le strict respect des mesures barrières et ce, de concert avec les éléments de la police républicaine dans chacune des localités. Les dignitaires ont salué la démarche du préfet et ont pris l’engagement d’«organiser dans chacune des communes du département les différentes cérémonies dans les règles de l’art et prier pour la fin de la pandémie de la COVID-19, et pour le bien-être commun ».