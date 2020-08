Encore un huissier incarcéré. Après l’huissier Maxime Bankolé qui a été envoyé derrière les barreaux il y a quelques jours, son confrère l’a rejoint ce jeudi 20 août 2020. Gardé à vue depuis le lundi 17 août 2020 à la Brigade économique et financière (BEF), l’huissier de justice Yves Allagnon a été présenté ce jeudi au procureur du tribunal de première instance de Cotonou. Le procureur, après l’avoir écouté, a décidé de le placer sous mandat de dépôt.

Il est inculpé dans un dossier de recouvrement.Selon les informations reçues, il s’agit d’une opération bancaire qu’il a sollicitée et obtenue auprès d’une banque de la place. Après satisfaction, Me Yves Allagnon n’a plus respecté ses engagements vis-à-vis de l’institution financière. Sur un montant de plus de 40 millions de FCFA, c’est sous pression que l’huissier de justice a pu restituer 30 millions de FCFA. Mais, l’huissier aurait encore déjà mobilisé une autre partie des fonds qu’il souhaite restituer à la structure spoliée. Il est poursuivi pour abus de confiance.