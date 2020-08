Le gouvernement du Bénin se lance aux trousses des promoteurs illégaux d’infrastructures de stockage et de distribution de produits pétroliers dans les villes et campagnes. Par un communiqué en date de ce mardi 18 août 2020, le ministre de l’Eau et des mines Samou Séïdou Adambi invite «les sociétés en situation irrégulière à se conformer sans délai aux dispositions réglementaires en vigueur, pour compter de la diffusion du présent communiqué ».

Cette réaction du ministre fait suite aux constats faits de l’ouverture sans autorisation dans les villes et campagnes, d’infrastructures de stockage et de distribution de produits pétroliers (points de vente de gasoil, pompes-trottoirs, stations-service et autres). Dans ledit communiqué, le ministre Samou Séïdou Adambi rappelle que «l’ouverture et l’exploitation desdites infrastructures sont subordonnées à une autorisation préalable du ministre chargé des hydrocarbures conformément au décret no2008-614 du 22 octobre 2008, portant modalités d’importation et de distribution des produits pétroliers raffinés et de leurs dérivés en république du Bénin ».

C’est pourquoi, il demande aux promoteurs et aux sociétés de se conformer aux textes en vigueur sans quoi, ils vont subir les sanctions prévues à cet effet. Le ministre a instruit les services techniques du ministère de l’Eau et des mines pour qu’ils entreprennent une mission de contrôle et d’inspection des infrastructures de stockages et de distribution de produits pétroliers sur toute l’étendue du territoire national.