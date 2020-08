Panique à la banque de sang des départements du Borgou et de l’Alibori sise à Parakou. Les produits sanguins sont rares et la demande devient de plus en plus importante. Face à la situation, les agents sont inquiets et appellent les uns et les autres au sens d’amour et de patriotisme.

Le pire est à craindre, a fait savoir un des agents de la Banque de sang du Borgou-Alibori. En effet, des dispositions avaient été prises pour éviter la pénurie de poche de sang. La situation est due à la période de pluie que traversent les deux départements, a confié un des responsables de la banque de sang à nos confrères de La Nation.

La demande devient croissante en raison des nombreux cas de paludisme enregistrés ces derniers temps dus à la saison pluvieuse avec les cas d’anémie constatés chez des enfants mais aussi et surtout l’apport en liquide sanguin recommandé à une catégorie de femmes enceintes. A en croire le chef de l’Antenne de transfusion sanguine, Delphin Aïdéhou, « actuellement, nous traversons une période très difficile. Tout ce que nous avions eu comme disponibilité en matière de stocks de produits sanguins est complètement épuisé. Si nous ne faisons rien de toute urgence, le pire sera à craindre ».

La situation est très critique, insiste Delphin Aïdéhou, chef de l’antenne de transfusion sanguine. Les donneurs restés chez eux à cause de la Covid-19 et d’autres bonnes volontés, ainsi que les diverses associations d’artisans, de femmes et de jeunes de la ville de Parakou, sont appelés à se manifester afin de sauver des vies. « Il faut forcément que nous ayons des donneurs dès ce jour. A l’heure où je vous parle, nous ne disposons que des poches pédiatriques pour sauver les enfants », a-t-il annoncé.