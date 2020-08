Les préfets des douze départements du Bénin ont démarré jeudi 27 août 2020 à Kétou, leur première conférence au titre de l’année 2020. C’est le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Alassane Séïdou, et son collègue en charge de l’intérieur et de la sécurité publique, Sacca Lafia qui ont procédé au lancement des travaux.

Deux jours d’activités intenses pour les préfets des douze départements. L’objectif de la rencontre est de faire le point global du fonctionnement des départements tout en procédant à l’évaluation du processus de décentralisation et de déconcentration. En effet, il a été aussi question d’apprécier le niveau de mise en œuvre des actions entrant dans le cadre de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration (Ponadec).

Au cours de ces travaux, la conférence des préfets du Bénin a mis un accent particulier sur la relecture de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration (Ponadec) et du cadre juridique de la réforme de l’administration territoriale. Les mesures sécuritaires relatives à la transhumance nationale et à la transhumance transfrontalière, l’évolution du dossier sur la création et le fonctionnement des établissements publics de coopération internationale au Bénin sont entre autres points abordés par la conférence.

Les responsabilités du préfet de département en matière de prévention et de gestion de la radicalisation de l’extrémisme violent et du terrorisme, le processus de digitalisation et de numérisation des actes de l’état civil et les dispositions prises par le gouvernement dans la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19 sont autant de sujets abordés par les préfets au cours des deux jours d’assises.