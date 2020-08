Après sa présence à la dernière réunion du parti Bloc Républicain (BR), Patrice Talon a participé, ce jeudi 20 août 2020 à Cotonou, à la session du bureau politique de l’Union Progressiste (UP) élargie aux ministres, députés et maires du parti. Pendant trois heures d’horloge, le chantre de la rupture a pris part à la réunion où il a adressé des mots aux responsables du parti. «Je ne suis pas venu pour vous soutenir, je suis venu participer à la session du Bureau politique de notre parti Union Progressiste », a soutenu d’entrée le président de la République.

Après la présentation du bilan du parti à l’occasion des dernières élections législatives et communales, Patrice Talon a invité les responsables du parti UP à ne pas dormir sur leurs lauriers. Il a exhorté les membres du bureau politique, les ministres, les maires et les députés du parti à travailler davantage avec plus de détermination pour consolider la place de choix que le parti occupe actuellement sur l’échiquier politique national.

«Vous serez inévitablement appelés à exercer le pouvoir d’État en 2021 seuls ou avec des alliances », a fait savoir le président Talon aux responsables du parti UP. Lors de cette du bureau politique donc, les responsables du parti se sont penchés sur le bilan des élections communales de mai 2020. Des élections à l’issue desquelles, l’Union Progressiste a raflé plus d’une quarantaine de maires sur les 77 et environ 54% des chefs d’arrondissement sur le plan national. Les responsables du parti ont eu aussi droit à une communication concernant les programmes et projets en cours et à venir du parti dans les quatre mois restant de l’année 2020. Cette communication a été présentée par l’ancien ministre Lazare Sèhouéto.