Les boîtes noires du Boeing ukrainien abattu au mois de janvier dernier, quelques minutes seulement après son décollage de l’aéroport de Téhéran, viennent de parler. Si les autorités ont reconnu être à l’origine de ce drame, qui aura coûté la vie à 176 personnes, les contours des événements restaient assez flous.

Il semblerait, selon le Bureau d’enquête et d’analyses de Paris, que les pilotes aient été encore en vie lorsque le premier missile est venu frapper l’appareil. 19 secondes après que le premier missile ait touché l’avion, le pilote, le copilote et l’instructeur étaient toujours en train de discuter. Une information confirmée par le chef de l’aviation civile de la République islamique, Touraj Dehghani Zanganaeh.

Les boîtes noires commencent à parler

Dans les faits, l’instructeur semble évoquer la théorie d’un problème électronique. L’alimentation auxiliaire aurait été activée et les moteurs de l’appareil étaient toujours allumés. Ces boîtes noires cesseront toutefois d’émettre 19 secondes après le premier impact. Impossible donc de savoir ce qui a pu se dire ou ce qui a pu se passer à la suite de ce laps de temps. Des propos incohérents et décousus de la part des autorités, qui ne surprennent personne.

176 personnes ont trouvé la mort

Pour rappel, le crash a eu lieu alors que les tensions entre Téhéran et Washington étaient à leur paroxysme. Quelques jours auparavant, l’Iran s’en était pris à une base américaine en Irak et s’attendait à une réplique. En état d’alerte maximale Téhéran était donc sur le qui-vive. L’avion aurait été pris pour un missile balistique. 176 personnes sont décédées et trois jours durant, le régime a refusé de reconnaître sa responsabilité. Canada et Ukraine ont alors fait pression pour recevoir les données avant que Téhéran ne se tourne officiellement vers le BEA parisien.