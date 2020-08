En juin dernier, les occidentaux avaient accentué la pression sur l’Iran à l’initiative de Paris, Londres et Berlin. L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) devrait réprimander alors Téhéran pour l’opacité de ses activités nucléaires. En effet, les services de renseignement américains et israéliens ainsi que l’AIEA soupçonnent l’Iran de chercher à se doter de l’arme atomique, mais qu’il a interrompu le programme en 2003 de peur qu’il ne soit découvert.

Pour montrer leur bonne foi, les autorités iraniennes ont autorisé l’AIEA à inspecter deux sites qui pourraient avoir fait partie du programme nucléaire. L’accord entre les deux parties a été conclu ce mercredi à la suite d’une visite depuis lundi en Iran de Rafael Grossi, le directeur général de l’AIEA. « L’Iran donne volontairement à l’AIEA l’accès aux deux sites qu’elle a mentionnés », ont indiqué dans un communiqué Rafael Grossi et Ali Akbar Salehi, le directeur de l’agence iranienne de l’énergie atomique.

L’AIEA n’a pas d’autres questions

« L’AIEA n’a pas d’autres questions à poser à l’Iran ni d’autres demandes d’accès à formuler (…) », ont-ils ajouté en précisant sans plus de détails, que la date et les modalités des inspections ont été fixées. D’après l’AIEA, l’Iran est susceptible d’abriter encore des matériaux radioactifs non déclarés ou des résidus qui pourront permettre de déterminer que des recherches nucléaires ont été effectuées à des fins militaires sur les sites concernées.