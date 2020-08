En 2016, Colin Kaepernick, le célèbre joueur de football américain posait un geste fort et plein de sens au cours d’un match qui est désormais entré dans les annales. Pour montrer son indignation face aux injustices raciales le quarterback avait mis le genou à terre pendant l’hymne national des États-Unis. Ce geste avait condamné Kaepernick qui était devenu une sorte de paria au sein de la NFL, il fut entre autres vilipendé par Donald Trump.

Il aura fallu le décès de l’afro-américain George Floyd suite à son arrestation par un policier blanc à Minneapolis pour que Colin Kaepernick soit en quelque sorte réhabilité. En effet, après la mort de George Floyd, un vaste mouvement de contestation est né pour dénoncer le racisme systémique aux USA et ce mouvement s’est approprié l’agenouillement de Kaepernick. Une vidéo tournée en 2019 suscite l’indignation de l’opinion et de l’US Navy depuis quelques jours.

L’US Navy hausse le ton

Dans la vidéo, on aperçoit un homme qui porte le maillot de Colin Kaepernick dans un scénario afin de récolter des fonds pour la mémoire des Seals, soldats d’élite de l’armée américaine. La démonstration se déroule au musée des Seals où l’on voit quatre chiens qui attaquent l’homme portant le maillot de Kaepernick. Certains analystes y ont vu une scène directement adressée à Colin Kaepernick.

A la fin de la vidéo, l’homme s’exclame en disant: “OK les mecs, je vais me lever“ un pied de nez à l’emblématique agenouillement du quaterback. Cette vidéo a suscité l’indignation de l’US Navy, qui dans un communiqué a indiqué ceci: “Le message transmis par cette vidéo est totalement incompatible avec les valeurs et l’éthique de la Naval Special Warfare et de la marine américaine“. L’armée américaine a notifié qu’une enquête sera lancée pour retrouver le ou les auteurs de la vidéo dégradante.