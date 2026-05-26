Mbappé et Arbeloa : les mots doux d'une saison amère

Kylian Mbappé et Álvaro Arbeloa ont échangé des messages publics d’adieu sur les réseaux sociaux, dimanche 25 mai, au lendemain de la dernière journée de Liga. L’entraîneur espagnol quitte le Real Madrid après six mois à la tête du club, à l’issue d’une victoire 4-2 contre l’Athletic Bilbao au Santiago Bernabéu.

C’est Mbappé qui a pris l’initiative, publiant un message destiné aux partants de la soirée — Arbeloa, Dani Carvajal et David Alaba — pour les remercier et leur souhaiter bonne continuation. Un geste notable, compte tenu des frictions qui ont marqué leur cohabitation.

Une saison sous tension

Les relations entre l’attaquant français et son entraîneur ont été régulièrement perturbées depuis la prise de fonction d’Arbeloa en janvier 2026, après le départ de Xabi Alonso. Selon le média espagnol El Partidazo de COPE, Arbeloa aurait délibérément maintenu Mbappé sur le banc lors d’un match contre Real Oviedo pour le protéger de l’hostilité du Bernabéu. Les déclarations publiques du joueur à l’issue de cette rencontre avaient été interprétées comme une critique à peine voilée de son entraîneur. Selon Goal.com, Mbappé aurait également été impliqué dans un accrochage verbal avec un membre du staff technique lors d’un entraînement, dans un vestiaire que le quotidien AS décrivait alors comme « toxique ».

Des adieux en forme de diplomatie

Dans ce contexte, la réponse d’Arbeloa sur les réseaux sociaux n’est pas anodine. Au joueur français, il a déclaré : « Les moments difficiles ne durent pas éternellement, mais les personnes fortes, si. » La formule reconnaît implicitement la difficulté de la saison tout en clôturant publiquement un épisode conflictuel sans en raviver les détails.

Mbappé termine la saison avec 41 buts toutes compétitions confondues, ce qui en fait le meilleur buteur du club et le Pichichi de Liga. Le Real Madrid finit l’exercice sans titre.

Arbeloa devrait être remplacé sur le banc merengue par José Mourinho pour la saison 2026-2027, selon plusieurs médias espagnols. Mbappé rejoint la sélection française pour la Coupe du Monde, dont le coup d’envoi est prévu le 11 juin aux États-Unis.