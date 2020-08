Ce jeudi 27 août, la Russie est montée au créneau, accusant les États-Unis d’être à l’origine d’une confrontation en Syrie au cours de laquelle des soldats américains ont été blessés après avoir été encerclés par des militaires et hélicoptères russes. Une sortie qui intervient alors que Washington s’est plaint auprès de l’ONU, de l’attitude de l’armée russe.

Dans les faits, la Maison-Blanche a fustigé auprès du Conseil de sécurité nationale (NSC), le fait qu’un véhicule russe soit entré en collision avec un blindé américain, blessant par la même occasion, l’ensemble des membres de l’équipage. Des accusations balayées d’un revers de la main par le ministère russe de la Défense qui, dans un communiqué de presse a tenu à démentir l’ensemble des informations énoncées par Washington.

Tensions entre Washington et Moscou

En effet, selon les dires du Kremlin, la coalition anti-État islamique a été mise au courant de la manœuvre à suivre. Ce serait en connaissance de cause que l’armée américaine aurait tenté de bloquer l’avancée des patrouilles russes. De fait, l’armée a décidé de prendre les mesures nécessaires, afin de continuer sa mission et la mener à bien. Valery Gerasimov, chef d’État-major russe, se serait, en outre, expliqué avec Mark Milley, général américain au sujet de cet incident.

La Syrie, une terre décimée

Du côté américain, on affirme qu’une patrouille était en cours et que des membres de l’armée russe sont venus s’interposer, bloquant les véhicules. Un hélicoptère serait ensuite venu voler très bas, de façon relativement menaçante, juste au-dessus des blindés américains. Pour l’État-major américain, il s’agit là de manœuvres non-professionnelles et dangereuses, qui visent à créer une confrontation inutile, sur un terrain déjà bien décimé.