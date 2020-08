Le gouvernement a tenu ce mercredi 26 août 2020, sa traditionnelle réunion hebdomadaire. Plusieurs décisions ont été prises dont l’adoption de six décrets dans différents secteurs de la vie socio-économique. Une nomination a été également prononcée.

La rencontre des membres du gouvernement a eu lieu sous la coordination du Chef de l’Etat, Patrice Talon. Le conseil a décidé de l’adoption de six différents décrets. Il s’agit notamment du décret portant nomination des membres du conseil d’administration du centre de formation pour l’administration locale (CeFAL), du décret portant modification des statuts de l’agence Bénin Presse (ABP), du décret portant modification du décret portant création, attributions et fonctionnement du Fonds d’appui à la production audiovisuelle (FAPA).

Entre autres décrets adoptés par le conseil, celui portant modification des statuts du centre de perfectionnement et d’assistance en gestion puis nomination des membres de son conseil d’administration, le décret portant création et règles de gestion du Fonds national de réponse aux catastrophes (FONCAT) puis le décret portant nomination d’administrateur au conseil d’administration du centre national hospitalier et universitaire, Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM).

A noter que Kuassi Marcellin AMOUSSOU-GUENOU est nommé Secrétaire permanent de l’autorité nationale de sûreté radiologique et de radioprotection, renseigne le compte-rendu du conseil des ministres.