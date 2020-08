Le monde fait face depuis plusieurs mois à une terrible crise sanitaire. Le nombre de victimes de la Covid-19 ne se compte plus et chaque jour des personnes perdent malheureusement la vie. La recherche de vaccin cristallise toutes les attentions. Il y a quelques jours, la Russie a fait une grande annonce concernant un vaccin. De son côté, l’agence onusienne par la voix porte-parole de l’OMS a affirmé qu’il fallait prendre cette annonce avec des pincettes.

Au regard de certains faits, le directeur de la région du Pacifique occidental de l’OMS au cours d’une conférence virtuelle a évoqué une nouvelle phase de la pandémie en Asie-Pacifique. M. Kasai s’est exprimé en ces termes «Nous n’observons pas une simple résurgence. J’y vois un signal que nous sommes entrés dans une nouvelle phase de la pandémie en Asie-Pacifique».

A l’en croire, la Covid-19 subit une mutation soulignant au passage que plus d’efforts devaient être consentis pour protéger les populations vulnérables. M. Kasai est allé plus loin en affirmant que « Les personnes d’une vingtaine, trentaine et quarantaine d’années sont de plus en plus à l’origine de la menace» et a évoqué la menace d’infection des personnes vulnérables ou âgées par les sujets qui n’affichent que de légers symptômes de la COVID-19 ou asymptomatiques.