Il y a quelques heures, la Russie confirmait l’arrivée prochaine d’un vaccin contre le covid-19. En effet, la société pharmaceutique Gamaleïa a révélé qu’elle pourrait, dès septembre, produire des milliers de doses, des millions à partir de la rentrée prochaine. De quoi susciter beaucoup de questionnement.

En effet, pour certains experts, cette annonce intervient beaucoup trop vite. Selon ces derniers, il est même impossible qu’un vaccin soit aussi rapidement déployé. Des doutes repris par l’OMS. En effet, l’Organisation mondiale de la Santé a tenu à rappeler que les vaccins et médicaments, peu importe lesquels, doivent tous passer une série de tests et d’essais cliniques avant d’être homologués et mis sur le marché.

L’OMS rappelle la Russie à l’ordre

Le porte-parole de l’OMS, Christian Lindmeier, a également tenu à rappeler que tous les pays se doivent de respecter les lignes énoncées et les réglementations internationales. Il invite par ailleurs à ne pas surestimer les découvertes qui, si elles sont de bonnes nouvelles, ne signifient pas pour autant qu’un vaccin fonctionnel soit subitement découvert. Pour l’heure, la Russie n’a d’ailleurs rien communiqué au sujet de son vaccin et l’OMS n’a eu, sur son bureau, aucune preuve officielle concernant les bienfaits du travail mené par Gamaleïa.

La course au vaccin fait rage

De son côté, le ministère russe de la Défense, a affirmé que la société pharmaceutique a mené des essais thérapeutiques sur des militaires. Ces essais ont permis de démontrer tout un ensemble de réponses immunitaires. Aucun effet secondaire n’aurait été remarqué. Pas de quoi faire trembler Moscou qui souhaite se placer en tête de la course en faveur d’un vaccin anti covid-19. 26 sociétés en sont désormais au stade des essais cliniques, tandis que 139 autres en sont, actuellement, au stade de l’évaluation pré-clinique et n’ont donc pas commencé les tests sur des humains. Pour rappel, près de 700.000 personnes ont trouvé la mort à travers le monde, à cause du covid-19, pour plus de 18 millions de malades.