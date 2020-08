L’annonce de la candidature du président Alassane Dramane Ouattara pour un troisième mandat, qui serait d’après ses partisans le premier dans la nouvelle République consacrée par la nouvelle constitution promulguée en 2016, continue de soulever des tensions. La candidature du président Ouattara d’après toute l’opposition ivoirienne, viole la loi fondamentale du pays qui limite à deux le nombre de mandats présidentiel en Côte d’Ivoire.

Mais d’après le président et ses partisans, la nouvelle constitution remet le compteur à zéro, et l’autorise ainsi à encore faire deux mandats s’il le peuple le décidait à travers les urnes. Toutefois, l’opposition n’entend pas le laisser faire et invite tous les ivoiriens à lui barrer la voie.

Solidaire de la mobilisation populaire en #CotedIvoire. Pas de 3ème mandat pour #Ouattara et ses milices criminelles. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) August 15, 2020

Dans ce bras de fer qui a actuellement court entre l’opposition et le parti au pouvoir, le député français Jean-Luc Mélenchon a apporté son soutien aux manifestations de l’opposition, contre un troisième mandat de Ouattara. « Je suis solidaire de la mobilisation populaire en Côte d’Ivoire. Pas de 3ème mandat pour OUATTARA et ses milices criminelles, » a tweeté ce samedi le parlementaire français.

« Non aux violations de la constitution »

Ce samedi 15 août également, les ivoiriens vivants en France, sont descendus un fois encore dans les rues de Paris pour manifester contre la candidature du leader du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix). La marche qui va partir de la place Trocadéro à Paris, va échouer devant l’ambassade ivoirienne. L’objectif de la marche d’après les organisateurs, est de dire « non à un troisième mandat de Ouattara » et « non aux violations de la constitution ».