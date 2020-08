«L’élimination des inégalités dans la réponse EAH contre le Covid-19 ». C’est autour de ce thème que le Cadre de concertation des acteurs non-étatiques des secteurs eau et assainissement au Bénin (CANEA) a organisé, vendredi 21 août dernier à Cotonou, un café média au profit de ses membres. Ceci, parce que ce cadre a pris conscience que la pandémie du coronavirus est plus dangereux pour les personnes vulnérables. Alors, le CANEA, sous la direction de Blanche Klabassi, vice-présidente du CANEA, a attiré les attentions des participants sur la nécessité d’œuvre pour l’élimination des inégalités dont est victime cette catégorie sociale.

Ce 12è café média a été meublé par deux communications suivies de débats où des approches de solutions ont été proposées. La première communication est intitulée « La problématique des inégalités dans la réponse Eau assainissement hygiène contre le Covid-19 » et a été présentée par Félix Adégnika, coordonnateur national de WSSCC. Il a relevé que s’occuper des personnes vulnérables est une exigence pour l’atteinte de l’Objectif de développement durable 6 (ODD 6). Il indique que dans le contexte du COVID-19, le respect et l’application des gestes barrières et autres dispositifs de lutte nécessitent l’usage de l’eau. Pourtant, le précieux liquide n’est pas disponible dans toutes les zones selon qu’on est en milieu urbain ou en milieu rural. Pour lui, «l’eau, l’hygiène et l’assainissement sont le nœud de la riposte ».

Mieux, «c’est la clé de la prévention et de l’arrêt de la propagation de ce virus ». Félix Adégnika pense que pour réussir la lutte, il est important qu’il y ait une équité dans le service de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène. Et «il faut tenir compte des personnes vulnérables ». Il estime que «si on n’arrive pas à mettre les populations vulnérables au cœur de notre système, on va échouer ». Bien que des actions sont mises en œuvre par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19 et l’accès à l’eau, «nous sommes à peine à 60 % de la couverture en eau ».

Partage d’expériences d’Oxfam Bénin

La deuxième communication a été un partage d’expériences d’Oxfam Bénin. Et c’est Sylvain Kangni, chargé des activités d’hygiène et d’assainissement qui a présenté cette communication dont le thème est «Les expériences d’élimination des inégalités EAH». Il a partagé avec la presse et les organisations membres du CANEA les actions d’Oxfam Bénin dans l’élimination des inégalités dans la lutte contre le coronavirus et des résultats obtenus. Il a fait observer qu’avec l’avènement du COVID-19, tous les programmes et projets d’Oxfam ont subi des réorientations. Il a indiqué que les inégalités dans les domaines de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène sont perçues sous trois dimensions. Il y a des inégalités liées à la disponibilité, celles liées à l’accessibilité physique ou financière et celles liées à la qualité du service.

Dans le cadre de cette crise sanitaire, Oxfam Bénin a choisi une démarche qui privilégie les cibles constituées des personnes vulnérables et les personnes handicapées. Cela a permis de fournir des réponses qui ont consisté en l’élaboration d’un plan de contingence, la formation des animateurs pour former les leaders communautaires, les bénéficiaires et les bénévoles, l’exécution du projet prévention et lutte contre la propagation du coronavirus au sud du Bénin. Mieux, Oxfam Bénin a organisé des sensibilisations grand public dans les marchés et places publiques et par l’entremise des radios. Et il y a eu plus de dix mille personnes touchées par la sensibilisation grand public et plus de vingt-deux mille personnes par les radios partenaires. Du matériel médico-sanitaire et des kits de solidarité ont été aussi offerts aux cibles.