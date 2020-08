Après les remous et les fourberies qui ont mis à mal la cohésion du parti Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) lors de la désignation du bureau du conseil communal de Parakou, la conseillère Alimatou Abdoulaye donne sa part de vérité. Celle qui semble être désignée comme le traite de la famille FCBE à Parakou dans une interview accordée à Deeman Radio, a informé que la crise entre son parti et elle a commencé par sa mise à l’écart au sein de la coordination FCBE de Parakou. «Avant même la campagne, j’ai été écartée, les gens ne le savent pas ; ils racontent de n’importe quoi », a-t-elle renseigné.

La machination s’est accentuée au cours du processus électoral pour atteindre son point culminant lors de l’installation du conseil communal. «J’ai été écartée sur tous les côtés, que ce soit avant et après la campagne. Pour toutes les décisions qu’ils ont prises, j’ai été écartée », insiste la troisième adjointe au maire de la troisième ville à statut particulier du Bénin. Et «à ma grande surprise, à la veille de l’installation du Maire, l’honorable Issoufou est venu me voir pour me présenter la composition du parti. Quand il a fini, je lui ai dit : moi qui suis votre doyenne, votre maman, où m’avez-vous mise ? Il m’a répondu : si tu as d’autres ambitions, on va voir ».

Alimatou Abdoulaye confiante

Elle indique avoir exprimé son désaccord par rapport à la liste qui a été présentée mais, personne n’a tenu compte de son avis. C’est pourquoi elle a participé au blocage de la première tentative de désignation de Aboubacar Yaya comme maire de la ville (17 voix contre, une abstention et 15 pour). Sur la menace de saisine de la Cour suprême par ses paires de FCBE pour invalider sa désignation dans l’exécutif de la mairie de Parakou, Alimatou Abdoulaye semble confiante. «Ils peuvent écrire un livre et aller le déposer à la Cour, c’est leur problème. La loi est là pour tout le monde et tout est clair », relève-t-elle. Elle va plus loin, «… ils ont dit qu’ils ne savent plus si je suis FCBE ; qu’ils ne me comptent pas ».