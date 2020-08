Pour son nouveau film « Black is King », la célèbre chanteuse américaine Beyoncé a donné un coup de projecteur aux créations des stylistes africains. En effet, sa styliste Zerina Akers a créé une page Instagram, dénommée Black Owned Everything, afin d’accorder de la visibilité aux marques du continent, dans le monde entier, mais aussi apparaître sur le site de l’épouse du rappeur Jay-Z. La créatrice de mode sénégalaise Adama Paris a laissé voir sur son compte Twitter, une robe venue de son atelier, arborée par l’interprète de Spirit.

La presse s’est montrée unanime

La visibilité donnée par Beyoncé aux créateurs africains dans Black is King a été saluée sur la toile. « Je ne savais pas que c’était une de tes robes ! @Beyonce a mis à l’honneur tellement de créateurs et créatrices africaines talentueux dans son film » a notamment écrit une internaute sur Twitter, en réponse au tweet d’Adama Paris. Notons que parmi les créateurs de mode dont les vêtements apparaissent dans le film de Beyoncé, se trouve entre autres, Loza Maléombho, Marine Serre, Burberry et Thierry Mugler. Aussi le film est-il un grand festival de mode, qui mêle à la fois, créateurs africains et marques de luxe. Sur ce long métrage, la presse s’est montrée unanime et a également qualifié la nouvelle production de « festin visuel », dans lequel l’interprète de Crazy In love a mis en avant le pouvoir créatif de la diaspora noire.

Ce n’est pas forcément les designers avec qui elle travaille. Sa Styliste Zerinaa a créé Black Owned Everything sur Instagram pour donner de la visibilité aux marques noires ds le monde entier et apparaître sur le site de Beyoncé. C’est toujours possible de s’inscrire d’ailleurs https://t.co/QiB8OOWMR2 — Queen_Serere (@QueenSerere) August 2, 2020