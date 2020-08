Invité sur le plateau de la matinale de Cnews, émission présentée par Laurence Ferrari, le philosophe Michel Onfray a accepté de revenir sur les débordements ayant émaillé la finale de Champion’s League d’hier soir, opposant le PSG au Bayern de Munich. Selon lui, il y a eu deux poids, deux mesures.

Selon lui, le pouvoir a délibérément laissé les casseurs saccager la ville de Paris, afin d’acheter la paix sociale. En effet, selon ses dires, les gilets jaunes se sont fait tabasser des semaines durant, tandis que les casseurs et ultras n’ont pas été inquiétés une seule seconde. Une manière pour l’exécutif, de dérouler et de laisser certaines choses passer quand d’autres, plus importantes, sont réprimandés.

Onfray tacle la réaction des autorités

À la suite de la défaite du PSG, de nombreux vols et casses ont eu lieu dans les rues de la capitale. 148 interpellations ont été dénombrées, pour « dégradations, violences et jets de projectiles ». Un nombre assez important, bien loin toutefois de ce qui a été observé au cours des manifestations de gilets jaunes, où des centaines, parfois des milliers de personnes ont été interpellées, par crainte, selon Onfray, d’une guerre civile, qui pourrait d’ailleurs favoriser la paix sociale, à terme.

Gilets jaunes réprimandés, supporteurs encadrés

Selon l’écrivain, le gouvernement a effectivement intérêt à ce genre de choses. En effet, en étant répressif, l’exécutif favorise la montée de la violence. En laissant faire, le gouvernement fait mine de ne rien voir et laisse donc certaines minorités de casseurs défrayer les chroniques le temps d’un soir. En laissant faire, le gouvernement permet donc de calmer la situation et ne l’envenime pas. Tout le contraire de ce qui a été observés durant les grandes manifestations sociales.