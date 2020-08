Participation à une organisation criminelle et de représentation d’images violentes ; actes d’ordre sexuel avec des enfants et pornographie. Ce sont les motifs pour lesquels deux hommes respectivement âgés de 34 ans et 37 ans sont poursuivis par le Tribunal Pénal fédéral en Suisse. Il s’agirait de deux personnes soupçonnées d’être membre du groupe Etat Islamique. Selon l’acte d’accusation l’un d’entre eux aurait séjourné au cours des deux derniers mois de l’année 2013 en Syrie où il a participé à plusieurs activités de l’organisation terroriste.

Il participe à des actions guerrières

Il aurait notamment eu à sa charge des gardes armées et participé à des actions guerrières. Il se serait également illustré en Suisse par l’opération de distribution du Coran «Lies!» (lis!). Le mis en cause aurait mis à contribution ses relations pour faciliter au recrutement de certains membres l’Etat Islamique. Selon les informations rapportées à cet effet, environ cinq personnes se seraient rendues en Syrie pour les activités du groupe Etat Islamique grâce à lui.

Il se marie à une jeune fille

Le mis en cause est également soupçonné d’avoir eu des contacts avec des représentants influents de l’islam salafiste dans différents pays. Quant à la seconde personne, elle est accusée d’avoir eu des relations avec une mineure en Syrie. La jeune fille aurait rallié la Syrie avec son frère. Il se serait marié en octobre 2014 avec la fille et l’aurait incité à se rendre Syrie.

Le Ministère public de la Confédération aurait retrouvé dans le téléphone portable du mis en cause des images de violence. Certaines images montrant des animaux et des humains ensemble ont été retrouvées dans le portable de même que d’autres images où des violences sexuelles sont faites sur des jeunes femmes.