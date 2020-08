Un mineur tanzanien qui était devenu millionnaire après la découverte deux tanzanites, a trouvé une troisième. Selon les informations d’un média britannique, Saninu Laizer a vendu au gouvernement tanzanien la pierre précieuse qu’il a récemment découverte, à 2 millions de dollars, soit près de 1,7 millions d’euros. Celle-ci pèse 6,3 kg. Pour lui, il était important que les autorités tanzaniennes achètent ses pierres précieuses. Au cours d’une cérémonie, il a estimé qu’ « en vendant au gouvernement, il n’y a aucun raccourci… Ils sont transparents ».

Il avait gagné 3,4 millions de dollars en juin 2020

Saninu Laizer avait par ailleurs l’intention d’encourager les autres artisans mineurs à vendre leurs pierres précieuses à l’Etat, plutôt qu’à des propriétaires de mines ou des intermédiaires. Suite à sa découverte, il a fait comprendre qu’il ne voulait pas changer de vie. Ce père d’une famille de plus de trente enfants a notamment indiqué vouloir toujours surveiller son troupeau de 2000 vaches. En outre, la découverte d’une autre pierre, a amené Saninu Laizer à vouloir financer la construction d’un centre de santé et d’une école dans son district de Simanjiro. Notons qu’au cours du mois de juin 2020, le mineur avait gagné 3,4 millions de dollars, en vendant deux tanzanites brutes qui pèsent 9,2 kg et 5,8 kg.

Pour rappel, la tanzanite est une pierre précieuse, que l’on ne trouve qu’au nord de la Tanzanie. Selon un géologue spécialiste de la localité, le stock mondial de tanzanite pourrait avoir disparu dans les vingt prochaines années. Ce minéral ornemental est assez rare, et sa couleur peut varier entre le rouge, le vert, le violet ou le bleu.