L’actuel locataire de la Maison-Blanche n’aura pas tardé à se prononcer sur les différentes déclarations qui ont été faites par l’ancienne première dame des Etats-Unis à la convention nationale démocrate. Visiblement très remonté, Donald Trump n’est pas allé par quatre chemins pour qualifier de «corrompu» le gouvernement de Barack Obama. En plus de cette étiquette, le milliardaire républicain accuse l’équipe de son prédécesseur d’avoir espionné son équipe de campagne.

Le gouvernement Obama corrompu selon Trump

«Le gouvernement d’Obama et Biden était le plus corrompu de l’histoire, le fait est qu’on a découvert qu’ils avaient ESPIONNÉ MON EQUIPE DE CAMPAGNE, c’est le plus gros scandale politique de l’histoire de notre pays. Merci pour vos gentils mots Michelle!», a lancé Donald Trump dans une publication sur le réseau social de l’oiseau bleu. «S’il vous plaît faudrait que quelqu’un explique à Michelle Obama que Donald Trump ne serait pas là, dans la magnifique Maison Blanche, sans l’oeuvre de son mari, Barack Obama», a-t-il poursuivi.

Il critique la gestion du H1N1 sous Obama

Ce fut l’occasion pour lui de revenir sur la gestion qui a été faite par le défunt régime de la pandémie de grippe H1N1 de 2009. «Regardez les sondages, c’est vraiment mauvais. La grosse différence est que les médias bidon corrompus leur ont donné un blanc-seing!», s’est-il moqué. Rappelons que la convention nationale démocrate qui a eu lieu ce lundi a été l’occasion pour Michelle Obama de critiquer le successeur de son époux. Elle a notamment critiqué son mode de gouvernance, la gestion de la pandémie du coronavirus et a indiqué qu’il n’était «pas le bon président» pour les Etats-Unis.