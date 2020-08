Le 3 novembre prochain, l’actuel président des Etats-Unis, Donald Trump, affrontera son challenger démocrate Joe Biden, pour tenter de se faire réélire pour un nouveau mandat à la tête de la première puissance économique du monde. En prélude à cette élection qui s’annonce un peu difficile pour M. Trump, vue les derniers événements dans le pays et la baisse de sa cote de popularité d’après les sondages, les services de renseignement américain accusent Pékin de vouloir son échec.

« Nous estimons que la Chine préfère que le président Trump, considéré comme imprévisible par Pékin, ne remporte pas un second mandat. La Chine a accentué ses efforts pour peser sur l’environnement politique » américain a déclaré ce vendredi William Evanina, le directeur du Centre national du contre-renseignement et de la Sécurité (NCSC).

Trump suspend deux applications chinoises

Cette déclaration fait suite à de nombreuses accusations d’espionnage de Washington à l’endroit de Pékin. Ce jeudi 6 août, le président américain a signé un décret, interdisant dans quarante-cinq jours aux Américains toute transaction avec ByteDance, la maison mère chinoise de TikTok. Il a signé également un autre décret similaire, qui vise WeChat, une application de messagerie populaire en Chine et détenue par l’entreprise chinoise Tencent.

L’Iran et la Russie

Toutefois, M. Evanina estime qu’il semble difficile pour leurs adversaires de s’ingérer ou de manipuler les résultats des élections à grande échelle. Parmi les adversaires des USA, le directeur du NCSC a également cité la Russie et l’Iran qui tentent aussi de s’ingérer dans les élections. « Nous estimons que l’Iran essaie d’affaiblir les institutions démocratiques américaines, le président Trump et de diviser le pays en amont des élections de 2020 », principalement par « une campagne d’influence en ligne, qui répand des fausses nouvelles et du contenu anti-américain », a-t-il

De l’autre côté, William Evanina estime aussi que « la Russie utilise plusieurs leviers principalement pour dénigrer l’ancien vice-président Biden », qui s’était opposé au régime du président Poutine en soutenant l’opposition russe. « Des acteurs liés au Kremlin cherchent à soutenir la candidature du président Trump sur les réseaux sociaux et à la télévision russe », a-t-il ajouté.