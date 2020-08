Les Etats de New York, du New Jersey et de Hawaï, dirigés par des démocrates ont assigné en Justice le président américain et le patron de la poste des Etats-Unis. Ils accusent les deux officiels américains de vouloir « démanteler » la poste à quelques mois des prochaines élections présidentielles. Aux Etats-Unis, plusieurs Etats ont annoncé la possibilité d’une option relative à un vote par correspondance à cause de la pandémie liée au nouveau coronavirus.

Le vote par correspondance

Mais l’actuel locataire de la Maison-Blanche qui n’est pas en phase avec cette option indique qu’il y a des risques de fraudes massives. D’où l’action intentée par les trois Etats dirigés par les démocrates. Cette action en justice a été faite par la procureure de New York, Letitia James qui a saisi un tribunal fédéral de la capitale Washington. Elle s’est notamment attaquée aux mesures de réduction de coûts prises par M. DeJoy.

Le ralentissement du courrier, une suppression des bulletins?

« Le ralentissement du courrier n’est rien d’autre qu’une tactique de suppression des bulletins de vote », a fait savoir la procureure de New York, Letitia James. « Mais cette fois, ces mesures autoritaires ne menacent pas seulement la démocratie et le droit de vote fondamental, mais aussi la santé et le confort financier immédiat des Américains », a poursuivi la femme de droit. Cette nouvelle bataille judiciaire