La participation de la nouvelle ministre française de la culture, Roselyne Bachelot, à l’émission télévisée Les Reines du shopping, n’a pas été vue d’un bon œil par le groupe de Hip-hop français, Chinese Man. Dans un message posté sur Twitter hier mardi 11 août 2020, il a laissé voir : « Chère Roselyne Bachelot, pouvez-vous nous expliquer ? Vous pensez vraiment que c’est votre rôle ? En ces temps terribles pour la culture ça s’apparente vraiment à un énorme foutage de gueule !!! ».

Elle essayait un ensemble noir et blanc

Il n’a cependant pas fallu longtemps pour que la ministre réponde. Elle a rappelé que « cette émission a été tournée il y a plusieurs mois avant la crise pandémique et est destinée à financer une association de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer », tout en soulignant qu’elle était « fière de cet engagement associatif ». Notons que c’était hier qu’on avait appris que Roselyne Bachelot allait participer à l’émission présentée par Christina Cordula. Sur la bande-annonce, on pouvait voit la femme politique, qui en pleine séance shopping, essayait un ensemble noir et blanc tendance ou des escarpins roses fuchsia. Cependant, à la fin de la bande-annonce présentée aux téléspectateurs, la chaîne de télévision française avait souligné que la participation de Roselyne Bachelot aux Reines du Shopping : « La semaine spéciale célébrités » avait été enregistrée bien avant la pandémie de covid-19 et la nomination de Roselyne Bachelot à la tête du ministère de la culture.

Le message avait été diffusé sur un fond noir. Pour rappel, ce n’est pas la première fois que Roselyne Bachelot est critiquée sur la toile. Il y a de cela quelques semaines, elle avait été épinglée par Ségolène Royal, qui l’avait blâmée de s’être rendue à Nantes en avion, et sans porter de masque.